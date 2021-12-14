Испанская королева Летиция: 11 самых стильных выходов уходящего года

Королева Испании Летиция в этом году очень много работала. А мы рассматривали ее красивые образы, которые Ее Величество подбирала для публичных мероприятий.

Супруга короля Филиппа VI всегда очень стильно одевается. В уходящем году на публике королева-консорт часто появлялась в брючных костюмах разных расцветок и фасонов.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Платья-миди с плиссированными юбками - давняя любовь королевы Летиции. Особенно ей идет изумрудный оттенок наряда с вышивкой и неглубоким V-образным декольте, которое Ее Величество сочетала с черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем-конвертом.

Королева Испании Летиция / Getty Images

Носила Летиция удлиненные жакеты, иногда сочетая их с кожаными брюками-дудочками и остроносыми туфлями.

Королева Летиция / Getty Images

Короткие жакеты Летиция, наоборот, сочетала с просторными брюками, часто кюлотами, как на фото ниже, и обувью на невысоком каблуке.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

В гардеробе королевы много нарядов белого цвета. Такой белый брючный комплект Летиция носила прошлым летом.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

А как вам двубортное пальто нежно-розового цвета, которое королева подобрала для более официального мероприятия, требующего соблюдения строгого дресс-кода. В сочетании с розовыми туфлями и клатчем выглядит отлично.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Нам понравилось белое платье-миди приталенного силуэта, в котором Летиция появилась на одной из встреч во время их с королем Филиппом VI поездки в Швецию. Клатч и обувь также были удачно подобраны к образу.

Королева Летиция и королева Сильвия / Getty Images

Во время летнего отпуска, который королева провела с семьей традиционно в Пальма-де-Майорке, она продемонстрировала легкий лук, идеально подходящий для прогулки. Розовое платье-халат с черным декором отлично смотрелось с черными и любимыми эспадрильями королевы.

Королева Летиция с дочерью Леонор / Getty Images

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