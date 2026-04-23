Испанская королева Летиция и шведская принцесса София носят одинаковые юбки

Королева Летиция и принцесса София

Вчера королева Летиция появилась на мероприятии в преддверии церемонии вручения премии «Мигель де Сервантес 2025» в Королевском дворце в Мадриде.

Она была одета в голубую блузку и юбку такого же цвета с поясом на талии от Hugo Boss. Завершила свой образ Ее Величество нюдовыми туфлями-слингбэками с открытой пяткой на невысоких каблуках и красивыми серьгами с аквамаринами.

Королева Летиция

Принцесса София Шведская носила точно такую же юбку Hugo Boss с поясом еще в 2019 году, посещая Стокгольмский университет для участия в конференции по вопросам обучения и дислексии. Она тогда сочетала юбку с черной водолазкой, клетчатым пальто и черными туфлями-лодочками из замши на каблуках.

Принцесса София

Напомним, недавно принцесса София и ее муж принц Карл Филипп делились новым фото сына-именинника принца Александра, ему исполнилось десять лет.