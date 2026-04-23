- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Испанская королева Летиция и шведская принцесса София носят одинаковые юбки
У шведской принцессы Софии есть такая же юбка, как и у испанской королевы Летиции.
Вчера королева Летиция появилась на мероприятии в преддверии церемонии вручения премии «Мигель де Сервантес 2025» в Королевском дворце в Мадриде.
Она была одета в голубую блузку и юбку такого же цвета с поясом на талии от Hugo Boss. Завершила свой образ Ее Величество нюдовыми туфлями-слингбэками с открытой пяткой на невысоких каблуках и красивыми серьгами с аквамаринами.
Принцесса София Шведская носила точно такую же юбку Hugo Boss с поясом еще в 2019 году, посещая Стокгольмский университет для участия в конференции по вопросам обучения и дислексии. Она тогда сочетала юбку с черной водолазкой, клетчатым пальто и черными туфлями-лодочками из замши на каблуках.
