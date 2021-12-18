Испанская королевская семья выпустила официальную рождественскую открытку

Снимок был сделан в саду дворца Сарсуэла - официальной резиденции королевской семьи.

Испанская королевская семья выпустила свою ежегодную официальную рождественскую открытку, на которой были запечатлены король Фелипп VI, его супруга королева Летиция и их дочери - принцесса Леонор и инфанта София.

Король Фелипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

Также опубликована и обратная сторона открытки, на которой семья поздравила всех с грядущими праздниками. "С Рождеством и Новым 2022 годом" - было напичатано красивым каллиграфическим шрифтом, а снизу дописано от руки: "Со всей нашей любовью и наилучшими пожеланиями".

Король Фелипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

На фото принцессы сидят на стульях, а король с королевой стоят позади. Для фото все выбрали очень кромные и лаконичные наряды, например, на королеве был оверсайз блейзер от Mango, на короле серый костюм, а девочки выбрали теплые свитера.

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