Испанская наследница престола - принцесса Леонор - готовится к церемонии, где ей вручат особую награду
Королевский двор Испании подтвердил, что 3 июня наследница престола принцесса Леонор получит золотые медали региона Мурсия и его региональной ассамблеи, а также высшую награду Сан-Хавьера.
Это тройное признание стало официальным протоколом прощания автономных сообществ, которые принимают ее во время военной подготовки.
Эта череда наград происходит именно в тот момент, когда принцесса Астурийская проводит свои последние недели в Главной авиационной академии. Власти Мурсии последовали примеру Арагона и Галисии, которые дождались окончания обучения принцессы Леонор в Сарагосе и Марине, чтобы наградить ее высшими гражданскими наградами, сообщает vanitatis.
Этим жестом региональное правительство и парламент Мурсии вознаграждают ее присутствие на авиабазе и демонстрируют единодушную поддержку короны непосредственно перед отъездом будущей королевы из региона.
После получения этих почестей наследница престола завершит свои последние маневры и экзамены, прежде чем в июле официально закончится ее трехлетняя всесторонняя военная подготовка. Именно тогда Леонор закроет одну из самых важных глав своей жизни и насладится заслуженным летним отдыхом, попрощавшись с военной формой, которая была ее постоянным спутником с момента поступления в Военную академию летом 2023 года.
С сентября, напомним, принцесса Леонор начнет изучать политологию в Мадридском университете имени Карлоса III.