ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Испанская наследница престола - принцесса Леонор - готовится к церемонии, где ей вручат особую награду

Королевский двор Испании подтвердил, что 3 июня наследница престола принцесса Леонор получит золотые медали региона Мурсия и его региональной ассамблеи, а также высшую награду Сан-Хавьера.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Associated Press

Это тройное признание стало официальным протоколом прощания автономных сообществ, которые принимают ее во время военной подготовки.

Эта череда наград происходит именно в тот момент, когда принцесса Астурийская проводит свои последние недели в Главной авиационной академии. Власти Мурсии последовали примеру Арагона и Галисии, которые дождались окончания обучения принцессы Леонор в Сарагосе и Марине, чтобы наградить ее высшими гражданскими наградами, сообщает vanitatis.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Associated Press

Принцесса Леонор и инфанта София / © Associated Press

Этим жестом региональное правительство и парламент Мурсии вознаграждают ее присутствие на авиабазе и демонстрируют единодушную поддержку короны непосредственно перед отъездом будущей королевы из региона.

После получения этих почестей наследница престола завершит свои последние маневры и экзамены, прежде чем в июле официально закончится ее трехлетняя всесторонняя военная подготовка. Именно тогда Леонор закроет одну из самых важных глав своей жизни и насладится заслуженным летним отдыхом, попрощавшись с военной формой, которая была ее постоянным спутником с момента поступления в Военную академию летом 2023 года.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

С сентября, напомним, принцесса Леонор начнет изучать политологию в Мадридском университете имени Карлоса III.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie