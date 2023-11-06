Испанские монархи в Дании: королева Летиция продемонстрировала новый яркий лук

Сегодня на торжественной церемонии приветствия их встретили королева Дании Маргрете II, а также наследный принц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри. Церемония состоялась во дворце Амалиенборг, в Копенгагене.

Королева Летиция и король Филипп VI в аэропорту Мадрида / Фото: Getty Images

В аэропорту Мадрида Летиция появилась в черном пальто Carolina Herrera, черных брюках и лаймовом двубортном жакете, а в самолете, очевидно, переоделась. Прибыв в Данию, Летиция спустилась по трапу в белом пальто, платье цвета граната, в лаковых туфлях в тон и дополнила образ рубиновыми серьгами своей свекрови королевы Софии, недавно отпраздновавшей 85-летие. Также в тон наряду королева подобрала клатч, сделала прическу и насыщенный макияж. Король Филипп VI также был элегантен в черном костюме, белой рубашке и с синим галстуком с мелким принтом.

Королева Дании Маргрете II встречала гостей в сиреневом жакете, юбке длины миди, серых туфлях из замши на невысоких каблуках и в кожаных перчатках. В руках она держала сумку на ремешке-цепочке, а ее седые волосы были спрятаны под шляпой.

Королева Летиция и король Филипп VI в Дании с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри появилась в темном пальто, туфлях с шипами, шляпе с лентой, и на груди у Ее Высочества была пришпилена красивая золотая брошь, а в ушах сверкали цветочные серьги.

Кронпринцесса Мэри, король Филипп VI, королева Маргрете II, королева Летиция и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как королеву Летицию подловили в ювелирном магазине.

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