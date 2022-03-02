Испанский депутат пришла на заседание Конгресса в цветах украинского флага

Испанский депутат пришла на заседание Конгресса в цветах украинского флага

Все больше людей по всему миру выражает свою поддержку украинскому народу.

Сегодня, 2 марта, член Конгресса депутатов Испании Мириам Ногерас появилась на пленарном заседании в одежде в цвете украинского флага.

Испанский депутат / Getty Images

На политике был голубой топ и желтый жакет.

Испанский депутат / Getty Images

Таким образом, она поддержала Украину в это тяжелое для нее время, когда Россия безжалостно уничтожает жилые дома, инфраструктуру и убивает людей, дитей.

На заседании обсуждалась позиция Испании в украинской войне.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания передаст украинцам военную технику.

Напомним, во время недели моды в Париже пара появилась на показе бренда Dior в одежде в голубых и желтых цветах.

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