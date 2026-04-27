Испанский королевский дворец выступил с заявлением о будущем обучении принцессы Леонор

Королевский двор наконец подтвердил, что старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции — принцесса Леонор — после завершения военной подготовки будет изучать политологию в Мадридском университете имени Карлоса III.

В Instagram королевской семьи Испании поделились серией новых снимков, сделанных в последние недели в Главной авиационной академии (AGA) в Сан-Хавьере, на которых принцесса Леонор запечатлена во время своего второго самостоятельного полета за штурвалом самолета Pilatus PC-21. Снимки были сделаны со второго самолета, летевшего параллельно самолету принцессы и выступавшего в качестве фотоплатформы.

Королевский двор также опубликовал фотографии других ключевых моментов ее ежедневных тренировок в Главной авиационной академии. На некоторых снимках мы видим принцессу Астурийскую, участвующую в обучении группы курсантов Главной авиационной академии навыкам подачи сигналов для спасения в рамках учений SERE (выживание, уклонение, сопротивление и побег). На другом снимке наследница престола возглавляет группу курсантов во время церемонии поднятия флага в Главной авиационной и космической академии.

Далее, выбрав Университет Карлоса III для изучения политологии, Леонор следует академическому пути, тесно связанному с ее будущими обязанностями главы государства. Сочетание военной подготовки с гражданским образованием в государственном университете Мадрида определяет профиль наследницы, стремящейся к балансу между институциональными традициями и связью с академическими реалиями своего поколения.

