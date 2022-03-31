Испанский политик пришла на заседание в Мадриде в цветах украинского флага

Испания активно поддерживает нашу страну в этот непростой период.

Пресс-секретарь PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия - Ред.) Мар Эспинар появилась на пленарном заседании городского совета Мадрида в цветах украинского флага.

Мар Эспинар / Getty Images

Политик пришла на заседание в синем брючном костюме, а на лице у нее была защитная маска, которую она выбрала желтого цвета. Намеренно Эспинар выбрала именно такую гамму оттенков или это просто случайность, она не комментировала. Однако вероятно пресс-секретарь решила таким образом все же выразить свою поддержку Украине, поскольку в ходе заседания обсуждалось осуждении российского вторжения в Украину.

Мар Эспинар / Getty Images

Напомним, что ранее свою поддержку выразила другая испанка - заместитель мэра Мадрида Бегона Вилласис. В желто-синем платке она посетила помещения, которое передали для сбора и распределения помощи Украине.

Бегона Вилласис / Getty Images

Также Украину поддерживает и Испанская королевская семья. Королева Летиция после начала полномасштабной войны на территории Украины выразила свою солидарность, надев украинскую вышиванку.

Королева Летиция / Getty Images

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