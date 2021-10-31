Испанской принцессе Леонор - 16: семь фактов о дочери королевы Летиции и короля Филиппа

31 октября 2005 года родилась старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI.

Испанская принцесса сегодня празднует свое 16-летие. По случаю праздника мы вспоминаем интересные и, возможно, для кого-то не известные факты из биографии девочки, которой когда-то предстоит стать новой королевой Испании.

Принцесса Леонор с родителями спустя неделю после рождения / Getty Images

1. Леонор родилась в Международной больнице Ruber в Мадриде. А испанские подданные узнали об этом из СМС-рассылки, которую разослали сотрудники дворца представителям прессы. Принцесса появилась на свет с помощью операции кесарево сечения. А на руках с малышкой королева Летиция вышла из госпиталя неделю спустя – 7 ноября 2005 года.

Принцесса Леонор после церемонии Крещения / Getty Images

2. Когда инфанте Леонор исполнилось почти два года, родители отдали ее в сад – это был престижный детский садик для детей испанской королевской гвардии. Также у Леонор и ее младшей сестры Софии, которая уже появилась к тому моменту и стала вторым ребенком королевы и короля, была британская няня.

Принцесса Леонор с семьей / Getty Images

3. В сентябре 2008 года Леонор отправилась учиться в школу, поступив в известную школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида, в которой когда-то учился и ее отец Филипп. Позже в эту же школу поступила и ее сестра София.

4. Леонор прекрасно учится, любит читать и растет очень любознательным ребенком. Она свободно говорит на английском (опять же благодаря няне), говорят, изучает китайский, французский и арабский. Как будущей королеве Испании все эти знания ей несомненно пригодятся.

5. 19 июня 2014 года отец Леонор Филипп официально взошел на престол под именем короля Филиппа VI, после сложения полномочий его отца короля Хуан Карлоса I, а Леонор стала принцессой Астурийской, наследницей испанской короны.

6. Инвеститура принцессы произойдет, когда наследнице исполнится 18 лет, то есть в 2023 году. Тогда Леонор поклянется в верности королю и даст слово перед ним и парламентом, что всегда будет исполнять свои обязанности честно и справедливо, соблюдая законы Испании.

Принцесса Леонор с сестрой Софией / Getty Images

7. Интересный момент: если вдруг у короля Филиппа и его супруги Летиции однажды появится сын, то Леонор должна будет отдать свой титул обратно и снова стать инфантой, как ее сестра. До сих пор в Испании не было принято никакого закона (как в других европейских странах), который бы обезопасил девочку и ее статус наследницы.

Принцесса Леонор с семьей / Getty Images

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Испанская принцесса Леонор (12 фото)

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