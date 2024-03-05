"Испытывает большое облегчение": подруга Сары Йоркской рассказала хорошие новости о здоровье герцогини

Герцогиня Йоркская испытывает большое облегчение после того, как получила хорошие новости от своего врача, который занимался лечением меланомы Сары.

Недавно 64-летней герцогине Йоркской сообщили, что рак кожи, обнаруженный у нее в январе 2024 года, не распространился на другие органы.

В июне 2023 года у Сары диагностировали раннюю форму рака молочной железы, а во время реконструктивной операции врачи обнаружили злокачественную меланому. Герцогиня рассказала друзьям, что ей сделали дополнительную операцию по краям родинки, где у нее был рак кожи и проверили лимфатические узлы.

"К счастью, они оказались чистыми. Это лучшая новость, которую она могла сообщить на данном этапе", — рассказала журналу People подруга Сары. "Ей придется проходить осмотры каждые 12 недель. Она испытывает большое облегчение", - добавила она.

Когда у Сары обнаружили заболевание, она не стала скрывать это от публики.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

"Герцогиня хочет поблагодарить всю медицинскую команду, которая ее поддерживала, особенно ее дерматолога, чья бдительность обеспечила своевременное обнаружение болезни", — заявил представитель Сары Йоркской в январе. "Она считает, что ее опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры, а также появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы".

Напомним, сейчас король Чарльз III проходит лечение от рака. Однако Букингемский дворец не делился подробностями диагноза монарха.

Ранее мы рассказывали, кто из родственников короля Великобритании, лечился от рака.

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