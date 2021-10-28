Испытывает дискомфорт: королева Елизавета II вынуждена была отказаться от любимого занятия

Здоровье королевы Елизаветы II в последнее время настораживает и наводит на не очень приятные мысли.

Вчера мы сообщали, что монарх отменила еще одно мероприятие и не посетит Конференцию ООН по изменению климата в Глазго. "Следуя совету отдыхать, королева взяла на себя легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP2 6 в понедельник", - гласило заявление дворца.

Королева Елизавета II верхом на лошади / Getty Images

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Теперь появилась информация, что королева перестала ездить верхом на лошади и не делает этого уже два месяца, даже во время летних каникул в Шотландии. Как писал The Sun, 95-летняя королева испытала "дискомфорт" во время поездки, и в сентябре ей сказали прекратить ее любимое занятие. Издание также пишет, что Елизавета II хочет вернуться к верховой езде после отдыха и восстановления. Букингемский дворец ситуацию не комментирует и по-прежнему не сообщает, чем страдает Ее Величество.

Королева Елизавета II верхом на лошади / Getty Images

Отметим, верхом на лошади Елизавета ездила с юных лет. Лошадей она обожает. Ранее, когда Елизавета II была моложе, она принимала участие верхом на лошади в разных торжественных церемониях.

Королева Елизавета II верхом на лошади / Getty Images

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