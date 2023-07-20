Историческая забастовка в Голливуде: кто из актеров вышел на улицы и почему

В Америке продолжается забастовка работников киноиндустрии - люди выходят на улице в Калифорнии и Нью-Йорке. Изначально в мае этого года на пикет вышло 11 500 сценаристов кино и телевидения, но тогда директора кинокорпорации отреагировали на это лишь пожатием плеч. Спустя два месяца к забастовке присоединились и актеры, поскольку переговоры о новом контракте между профсоюзом SAG-AFTRA, представляющим 160 000 человек, и Альянсом продюсеров кино и телевидения, представляющим студии, были неудачными - договориться о новых условиях сотрудничества не удалось - студии The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS и MGM отказываются идти навстречу.

Студия Warner Bros. в Калифорнии / Фото: Associated Press

Из-за длительной забастовки вся работа над предстоящими фильмами остановилась, также на паузе премьеры и промо-туры к ним. Например, во время промо-тура к картине "Оппенгеймер", весь звездный актерский состав ушел с красной дорожки в знак солидарности с бастующими коллегами.

Главное требование бастующих - достойная оплата труда. Существует стереотип, что все актеры очень богатые, но это не сосвем так. Конечно, есть звездные личности, гонорары которых измеряются миллионами долларов, но это далеко не весь Голливуд. Многие зарплаты актеров не первой величины уже не соответствуют возросшей инфляции, а это значит, что многие из них не могут позволить себе даже медицинскую страховку. Соответственно с этим, они хотят поднятия зарплат в уровень с инфляцией и чтобы им выплачивалигонорары после каждого повторного показа фильма или программы на телевидении, стриминге и выходе на DVD, то есть, чтобы это было что-то вроде роялти. Такое требование обусловленное тем, что сейчас спросом пользуются короткие сериалы, соответственно работы у актеров и сценаристов тоже становится меньше, а промежуток между тем, как они заключат новый контракт на фильм, сериал, подкаст или телешоу может составлять целый год.

Бастуют сейчас очень многие и на улицах можно заметить известных актеров и сценаристов, которые несмотря на солидные гонорары, пришли поддержать коллег.

Актриса Кэтрин Эрбе из сериала "Закон и порядок" на забастовке в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Супруги Кевин Бейкон и Кира Седжвик на забастовке в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Актеры Алан Рак и Жюстин Лупе на забастовке в Калифорнии / Фото: Associated Press

Актриса Ванесса Хадженс на забастовке в Калифорнии / Фото: Associated Press

Актриса, режиссер и хореограф Дебби Аллен на забастовке в Калифорнии / Фото: Associated Press

Актер Ши Уигхэм на забастовке в калифорнии / Фото: Associated Press

Актриса Лана Янг на забастовке возле студий Amazon и HBO в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Актриса Хилари Дафф на забастовке в Калифорнии / Фото: Getty Images

Сьюзан Сарандон на забастовке в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Джейсон Судейкис на забастовке в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Читайте также: