История имени малышки: дочери Меган и принца Гарри - Лилибет Диане - исполнился год

Наследница Сассекских - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - встречает свой первый день рождения в Лондоне.

Сегодня, 4 июня, дочери герцога и герцогини Сассекских – Лилибет Диане, исполнился год.

Ожидается, что малышка проведет свой первый день рождения, встречаясь со своей тезкой, королевой Елизаветой II, которую в детстве также называли Лилибет. Это произойдет в выходные, посвященные платиновому юбилею. Во Фрогмор-коттедже Меган и Гарри планируют организовать торжество для дочери, куда пригласят своих королевских родственников.

В честь дня рождения Лилибет Дианы предлагаем вспомнить, почему Гарри и Меган назвали малышку именно так.

О беременности Меган Сассекские объявили 14 февраля 2021 года. А 6 июня 2021 года Гарри и Меган объявили о рождении дочери. Девочка появилась на свет двумя днями ранее, 4 июня, в больнице Санта-Барбара Коттедж и стала вторым ребенком для пары. Назвали малышку очень символичным именем - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Сокращенно в семье ее будут называть просто Лили.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Имя Лилибет имеет огромное сентиментальное значение для семьи и несет дань уважения британскому монарху. Лилибет - это домашнее прозвище королевы Елизаветы II, которое появилось, когда она была маленькой и выговорить полностью свое имя ей было очень сложно, поэтому сама начала называть себя Лилибет.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Родные сочли это очень милым и быстро подхватили. Известно, что отец Елизаветы король Георг VI говорил: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость". Прозвище принцессы Елизаветы настолько прижилось, что именно этим словом она подписывала свои письма, адресованные друзьям и близким.

Письмо, написанное принцессой Елизаветой II в возрасте 12 лет в 1938 году и адресованное леди Мэри Кембридж / Фото: Getty Images

Тем, кто использовал это прозвище на протяжении всей жизни, был ее любимый муж принц Филипп, скончавшийся в прошлом году. Он часто любя называл жену именно Лилибет. В день его похорон королева подписала записку для любимого, которая лежала сверху на гробу возле букета и на ней была надпись: "С любовью. Лилибет".

Второе имя, которое дали Сассекские дочери, стало данью уважения матери принца Гарри - принцессе Диане, которая трагически погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

Маунтбеттен-Виндзор - двойная фамилия двух родов. Виндзор – это фамилия, используемая всеми мужскими и незамужними женскими потомками Георга V. Маунтбеттен – фамилия матери принца Филиппа, которую он принял перед женитьбой на принцессе Елизавета, когда также стал британским подданным. Ранее он был известен как принц Филипп Греческий и Датский.

В 1960 году королева и герцог Эдинбургский решили, что их собственные прямые потомки должны отличаться от остальных членов королевской семьи, поэтому в их семье появилась эта двойная фамилия, которую теперь носят дети принца Гарри и Меган.

Напомним, Сассекские впервые прилетели в Великобританию вместе после "Мегзита", чтобы посетить платиновый юбилей королевы Елизаветы II на троне. Меган и Гарри посетили службу в соборе Святого Павла, приуроченную к юбилею королевы. Там Меган появилась в белоснежном платье-пальто с поясом от Dior, сшитое на заказ. Свой аутфит она дополнила эксклюзивными туфлями-лодочками от Dior, элегантной шляпой и белыми перчатками.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская была в серьгах с бриллиантами Snowflake Snowstorm в форме цветка и любимом золотом браслете Cartier Love.

Меган / Фото: Associated Press

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