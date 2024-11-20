История любви в фотографиях: принц Филипп и принцесса Елизавета в молодые годы

Они прожили удивительную жизнь, идя рука об руку почти 74 года. Вспоминаем принца Филиппа и его тогда еще невесту, а потом и супругу принцессу Елизавету в их молодые годы.

Их первая встреча состоялась, когда принцессе Елизавете было всего 8 лет, а Филиппу - 13. Это произошло на свадьбе двоюродной сестры принца, греческой принцессы Марины. Но чувства между ними возникли спустя пять лет после этой встречи. Известно, что 13-летняя Елизавета влюбилась в 18-летнего Филиппа, когда вместе с семьей они посещали колледж в Дартмуте, где учился принц.

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Принц Филипп находился на фронте, когда они с Елизаветой вели активную переписку. А когда вернулся в Лондон, сделал ей предложение. Родители принцессы, которые изначально были против этого брака, в результате дали на него согласие, и в июне 1947 года Букингемский дворец официально провозгласил о помолвке принцессы и принца.

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса Елизавета надела наряд цвета слоновой кости с кружевной вуалью и длинным шлейфом на свою свадьбу. Сшил свадебное платье придворный портной Норман Харнелл. В день свадьбы голову Елизаветы также украшала бриллиантовая тиара, принадлежавшая ее матери, королеве Елизавете. Свадьбу сыграли пышную в Ветсминстерском аббатстве, она стала первым пышным торжеством в Великобритании послевоенного времени. Хотя принц Филипп был против такого торжества.

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

После свадьбы принц Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Этот снимок был первой фотографией, сделанной после свадьбы пары 23 ноября 1947 года. Запечатлены супруги на территории Бродлендса (дома графа Маунтбеттена, генерал-губернатора Индии), в Рамси, графство Хэмпшир, где Филипп и Елизавета провели свой медовый месяц.

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

А практически ровно через год после свадьбы на свет появился первенец пары – принц Чарльз. Он родился 14 ноября 1948 года, за шесть дней до первой годовщины со дня свадьбы пары. Чарльз родился в Букингемском дворце, в специально отведенной для этого комнате.

Принц Филипп и принцесса Елизавета и их сын Чарльз / Фото: Associated Press

Рождение принца было первым королевским рождением, на котором не присутствовал министр внутренних дел Великобритании. В те года присутствие кого-то из членов правительства на родах было обязательным. Это делали для того, чтобы можно было подтвердить, что ребенок, которого потом представляли публике, действительно был рожден королевской особой.

А еще через два года на свет появилась и любимая дочь принца Филиппа принцесса Анна. Она родилась в Кларенс-хаус, королевской резиденции в Лондоне. В то время Букингемский дворец был на ремонте после Второй мировой войны, поэтому Елизавета и Филипп временно жили в Кларенс-хаусе. При рождении первых двух детей принц Филипп не присутствовал, эту радость он испытал лишь единожды, когда на свет появился их с Елизаветой II младший сын принц Эдвард. Также у пары есть средний сын принц Эндрю.

Принц Филипп и королева Елизавета II с Чарльзом, Анной и Эндрю / Фото: Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми / Фото: Associated Press

На этой фотографии из архива принцесса Елизавета сидит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и принцем Чарльзом, наблюдая, как принцесса Анна пытается уползти в их лондонскую резиденцию Кларенс-Хаус, снимок был сделан 8 августа 1951 года.

Принц Филипп и принцесса Елизавета и их дети Чарльз и Анна / Фото: Associated Press

А это фото было сделано 19 декабря 1965 года, на снимке королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп окружены членами своей семьи на территории Виндзорского замка в Виндзоре. Слева направо: принцесса Анна, принц Чарльз, принц Эндрю, которому всего 5 лет, а коляске находится самый младший сын – принц Эдвард, ему девять месяцев.

Принц Филипп и королева Елизавета II с четырьмя детьми / Фото: Associated Press

Кстати, именно принц Эдвард унаследовал титул герцога Эдинбургского, который после смерти Филиппа перешел к его старшему сыну Чарльзу. В 1999 году Букингемский дворец объявил, что Эдвард станет преемником своего отца в герцогстве с благословения королевы и принца Филиппа.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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