История одной вышиванки: как королева Летиция надела рубашку, которую сшила украинка

Мы помним, как испанская королева Летиция поддержала Украину надев на публичное мероприятие 3 марта украинскую вышиванку. Автором этой рубашки, оказалось, является украинка, которая уже много лет живет в Мадриде.

Журналисты испанского издания El Periódico de España отыскали человека, создавшего эту рубашку, и взяли у нее интервью. Ею оказалась украинка Ольга Соловей, родом из Ивано-Франковска, которая эмигрировала в Испанию еще до того, как в родной стране началась война. Живет Ольга на окраине Мадрида, а вышивание называет своим хобби.

Ольга Соловей, украинка, которая сшила рубашку, которую надела королева Летиция

В Украине еще был мир, когда Ольга вручную вышила рубашку, которую 3 марта надела королева Летиция. Ольга говорит, что не могла себе и представить, что рубашку, которую она вышивала вручную, наденет королева Испании.

"Вишиванка - это традиционная одежда. У всех украинцев она есть в доме. При Советском Союзе ее было запрещено носить в общественных местах. Когда мы отделились от России, люди снова начали ее носить", - рассказывает Ольга. В начале марта в один из главных украинских магазинов Мадрида зашел человек из окружения королевы Летиции, связанный с ассоциацией "Все с Украиной". Там и была куплена эта рубашка, в которой потом на публике появилась супруга короля Филиппа VI.

Королева Летиция / Getty Images

"Мне подруга прислала фото в Facebook. Я не могла в это поверить, но сразу поняла, что это моя рубашка: эти манжеты без пуговиц" с застежкой-липучкой, я делаю их сама. Я тогда была очень удивлена и испытываю гордость", - говорит Ольга.

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Украинка рассказала, что научилась вышивать еще когда была совсем маленькой. Ее учила бабушка Мария и мама Анна, когда ей было всего десять лет. Бабушка Мария видела войну с нацистской Германией, а Анна и Ольга — ровесницы войны развязанной Путиным. "Я, как и все украинцы, думала, что они нас через несколько дней побьют, но смотрите…", - удивленно и с гордостью за своих говорит Соловей.

Если все будет хорошо Ольга планирует открыть собственный бизнес в Мадриде, хочет открыть магазин собственных вышиванок, подобных той, которую надела королева Летиция. И говорит, что назвала бы его "Украинская вишиванка" и продавала бы там также свои картины, вышитые крестиком. А еще признается, что шитье ее очень успокаивает, особенно сейчас, когда в эти трудные для Украины времена мать Ольги все еще остается в Украине.

Королева Летиция / Getty Images

Кстати, позже вышиванку надевала и старшая дочь королевы Летиции - принцесса Леонор, когда они всей семьей приезжали на встречу с украинскими беженцами.

Испанская королевская семья / Getty Images

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