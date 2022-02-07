История траурного платья: на какую хитрость пошли, чтобы первое появление королевы Елизаветы II на публике прошло достойно

Именно в этот день, 7 февраля 1952 года, Елизавета II впервые появилась на публике в лице новой королевы Великобритании. Это произошло по прибытии ее самолета из Кении. Возле трапа новоиспеченного монарха встречал премьер-министр Уинстон Черчилль и толпа журналистов.
Мало кто знает, но в ту поездку в Кению принцесса Елизавета отправилась, не подозревая о том, что со здоровьем ее дорогого отца короля Георга VI есть какие-то серьезные проблемы, которые могут привести к кончине. А значит, траурное платье с собой в чемодан Елизавета не положила.
После внезапной смерти ее отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года, когда тогдашние принцесса Елизавета и принц Филипп отдыхали от своего турне по Содружеству в Кении, новой королеве пришлось спешно вернуться в Великобританию. Принцесса села в самолет в той одежде, в которой была в тот день – это было бежевое платье с белыми туфлями. Однако по прибытии в Лондон новая королева должна была появиться на публике в черном платье, ознаменовавшем траур.
Фрейлина королевы леди Памела Хикс, двоюродная сестра принца Филиппа, однажды рассказала, что ситуация была исправлена через несколько минут после приземления в Великобритании: "Черное платье было быстро пронесено на борт самолета, потому что у нас не было черного платья. Так что ей пришлось быстро переодеться", — вспоминает леди Памела во время беседы со своей дочерью Индией в подкасте India Hicks, пишет People.
Похоже, с тех самых пор в британской королевской семье было внедрено правило, которое гласит, что каждый член семьи (в частности, это относится к женщинам) должен брать с собой в любые поездки одно черное платье на случай внезапной смерти кого-то из родственников.
В тот день Елизавета спустилась по трапу в черном одеянии и, сев в лимузин, отправилась в Кларенс-Хаус. А на следующий день она прочитала официальную прокламацию, объявляющую ее королевой Елизаветой II.
Читайте также:
- В бирюзовом платье и с особенными брошками: королева Елизавета II на новых фото в честь юбилея правления
- Она могла не взойти на трон: как бабушка Елизаветы II – Мария Текская – повлияла на ее судьбу
- Это особенная дата: почему королева Елизавета II проводит день, когда взошла на престол, в уединении
- Не пошла по стопам предков: почему королева Елизавета II взошла на престол под своим именем