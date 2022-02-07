История траурного платья: на какую хитрость пошли, чтобы первое появление королевы Елизаветы II на публике прошло достойно

Именно в этот день, 7 февраля 1952 года, Елизавета II впервые появилась на публике в лице новой королевы Великобритании. Это произошло по прибытии ее самолета из Кении. Возле трапа новоиспеченного монарха встречал премьер-министр Уинстон Черчилль и толпа журналистов.

Мало кто знает, но в ту поездку в Кению принцесса Елизавета отправилась, не подозревая о том, что со здоровьем ее дорогого отца короля Георга VI есть какие-то серьезные проблемы, которые могут привести к кончине. А значит, траурное платье с собой в чемодан Елизавета не положила.

После внезапной смерти ее отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года, когда тогдашние принцесса Елизавета и принц Филипп отдыхали от своего турне по Содружеству в Кении, новой королеве пришлось спешно вернуться в Великобританию. Принцесса села в самолет в той одежде, в которой была в тот день – это было бежевое платье с белыми туфлями. Однако по прибытии в Лондон новая королева должна была появиться на публике в черном платье, ознаменовавшем траур.

Принцесса Елизавета в Кении, 5 февраля 1952 года / Getty Images

Фрейлина королевы леди Памела Хикс, двоюродная сестра принца Филиппа, однажды рассказала, что ситуация была исправлена ​​через несколько минут после приземления в Великобритании: "Черное платье было быстро пронесено на борт самолета, потому что у нас не было черного платья. Так что ей пришлось быстро переодеться", — вспоминает леди Памела во время беседы со своей дочерью Индией в подкасте India Hicks, пишет People.

Принцесса Елизавета в Кении, 3 февраля 1952 года / Getty Images

Похоже, с тех самых пор в британской королевской семье было внедрено правило, которое гласит, что каждый член семьи (в частности, это относится к женщинам) должен брать с собой в любые поездки одно черное платье на случай внезапной смерти кого-то из родственников.

Королева Елизавета II в Великобритании, 7 февраля 1952 года / Associated Press

В тот день Елизавета спустилась по трапу в черном одеянии и, сев в лимузин, отправилась в Кларенс-Хаус. А на следующий день она прочитала официальную прокламацию, объявляющую ее королевой Елизаветой II.

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