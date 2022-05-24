История выживших: как мать и дочь спаслись после расстрела машины, в которой погибло пятеро их близких

История выживших: как мать и дочь спаслись после расстрела машины, в которой погибло пятеро их близких

Они хотели спастись, а попали под обстрелы. Семья с друзьями – четверо взрослых и трое детей – выезжали на машине из родного Чернигова 9 марта. Выжили только двое. Женщина с маленькой дочкой. Женщина рассказала о том, что им пришлось пережить и как они чувствуют себя сейчас.

Олеся и Сергей поженились в 2019 году. Вскоре у пары родилась дочь Вероника. 29-летняя Олеся вспоминает, как счастливо они жили в своем доме в Чернигове.

Покинуть родной город решили потому, что было очень страшно жить под обстрелами. На соседней улице в дом прилетела ракета - погибла вся семья.

5 марта на своем автомобиле решили выехать из города. С Олесей, Сергеем и Вероникой была сестра Сергея со своей 15-летней дочерью и знакомая с дочерью 14 лет. Семь человек и маленькая собачка выехали за черту города. Внезапно начался обстрел. После первого попадания они еще пробовали ехать дальше, после второго взрыва машину выбросило на обочину. Из авто вылетело несколько людей. Олеся услышала плачь своего ребенка. По дороге продолжали ехать автомобили, Олеся начала вместе с ребенком, цепляясь за траву, двигаться в сторону дороги. Остановилось две машины, одна забрала дочь Олеси, вторая - ее саму. Обеих доставили в больницу.

У Олеси было много ожогов, пострадали глаза, были сломаны ребра, выбито колено, осколочное ранение головы, плеча, спины и руки. Двухлетняя Вероника пострадала тоже - раны были на руках, разрезы два пальца, трещина в тазу и рана на голове. В Нежинской больнице мать и дочь провели месяц.

Все это время Олеся искала мужа и родственников. Она размещала их фото в социальных сетях, звонила в полицию, волонтерам. Их нашли через 28 дней. Все они были мертвы. 4 апреля их похоронили. Олеся не смогла с ними попрощаться. Все это время она провела в больнице в Киеве. Первого апреля ей провели операцию на глазах, достали осколки. На днях девушке сделали повторную операцию. Впереди еще одна. Врачи делают все возможное, чтобы вернуть девушке зрение.

Врачи также спасают лицо и руки Олеси. Глубокие осколки достали сразу, сейчас лазером удаляют из-под кожи запекшийся пластик. По окончании лечения Олеся вернется домой. К дочери, которая уже узнает ее и все время спрашивает, где ее мама и папа. Ребенок знает, что такое бомба, сирена, на своем детском языке рассказывает их трагическую историю.

Война забрала у Олеси самое дорогое: ее мужа и родных, но женщина понимает, что ради своей дочери должна быть сильной. Она верит, что, когда закончится война, она будет жить без боязни сирен, мин и под мирным небом.

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