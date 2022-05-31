Семь бомб на переулок: история Людмилы из Мариуполя, которая спасла свою семью, стариков и реликвию

Людмила Васильевна из Мариуполя 23 дня вместе с мужем пробыла в оккупации. Все это время супруги прятались в маленьком подвале семейного дома, пока и тот не пострадал от бомбы.

Дом, в котором жила Людмила, ее отец начал строить, когда она родилась. Дом рос вместе с ней, в нем жило четыре поколения семьи, сейчас женщине очень трудно видеть дом разрушенным.

Первые дни после начала широкомасштабного вторжения

В первые дни после начала широкомасштабного вторжения России Людмила еще могла выходить из дома. Тогда она запаслась дождевой водой и продуктами первой необходимости.

"Мы все утром выходили за калитку. У нас с соседями было небольшое совещание, на котором мы решали, что делать, как поддержать друг друга, смотрели, было ли у кого попадание, какое. Когда в городе пропал свет, газ и вода, соседи поняли, что наступает ад".

Дом Людмилы расположен в западной части города - это объезд со стороны Бердянска. С этой стороны шло наступление российских войск. Семья ночевала в маленьком подвале дома. Нагревали на костре кирпичи и в ведрах заносили в подвал, чтобы немного согреть его. Двадцать дней женщина не снимала сапоги, все спали в одежде, надев на себя две-три пары штанов, свитеры и куртки. Сапоги не снимали не только из-за холода - если нужно было быстро выбежать, их невозможно было надеть на отекшие ноги.

Самая страшная ночь

Ночь 12 марта Людмила помнит до мельчайших деталей. Она с мужем лежали в подвале обнявшись, потому что было очень холодно. В три часа утра они проснулись, потому что было очень тихо - "слышно, как пауки ползают". Тишина была пугающей, она предвещала беду. В 04.10 прогремел первый взрыв. Людмила и ее муж не слышали самолет, но взрыв был такой силы, что они подскочили и закричали от ужаса. Следующая бомба упала на дом через один от них. Потом самолет отлетел и сделал круг. Так он отлетал и прилетал еще семь раз. На переулок было сброшено семь авиационных бомб.

После этого пара взяла рюкзак с документами деньгами и решились на побег из города. То, что нужно выезжать из города, Людмила понимала давно. Но пока сразу за городом проходила линия фронта, это было невозможно. Когда оккупировали и их район, стало понятно, что нужно ехать. Два дня пришлось расчищать переулок, чтобы выехать со двора. Семья выбросила все вещи из машины, чтобы забрать с собой двух 80-летних стариков, о спасении которых просил их сын. Выезжать было страшно, но им удалось проехать все блокпосты, на каждом из которых мужчин раздевали, женщин и стариков не трогали. Тогда еще не было фильтрационных лагерей, а в сторону России проезда не было, там шли бои.

Свекор жил отдельно, довольно далеко от Людмилы и ее мужа. В спальню его дома, построенного еще до революции, прилетела мина. Отец был на кухне, и это его спасло. Он взял пакет с документами и выскочил. Через несколько минут еще одна мина прилетела на кухню, где он был незадолго до этого. У свекра было три сквозных ранения осколками. В роддоме ему сделали перевязку. Мужчина пошел пешком в сторону оккупированного Новоазовска, потому что другого выхода у него не было. Ночевать пришлось в степи в мороз. Иногда удавалось проехать на маршрутке или в попутной машине. Таким образом ему удалось добраться до родственников. Месяц никто не знал, что с мужчиной, связи не было. Но сейчас он в относительной безопасности и его раны затянулись.

Спасение семейной реликвии

Бабушка Людмилы передала ей в свое время икону, которая досталась ей от ее бабушки. Эту икону бабушка прятала в степи от коммунистов, которые пришли ее раскулачивать. Ей тогда удалось спастись от ссылки в Сибирь. Икона до 1991 года простояла на чердаке. А уже после была снесена в дом. Эту реликвию Людмила смогла вывезти из Мариуполя.

Про мечты

Сейчас Людмила с мужем у дочки в Германии. Дочь уехала туда из Киева. Чувствуют себя, по собственному признанию, как все мариупольцы - "имитируют жизнь". Сейчас семья хочет вернуться в украинский Мариуполь вместе с учителями, врачами и деятелями культуры. И еще, чтобы те, кто уничтожает наше образование, нашу культуру, наших людей и наше будущее, были наказаны.

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