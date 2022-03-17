История выживших: сестры-киевлянки рассказали, как эвакуировали 47 котов и собаку

Пока российская армия бомбит украинские города, украинцы спасают не только своих детей и близких, а и животных из всех самых горячих точек страны.

Фуд-стилист Ольга Драч и ее сестра – фотограф Евгения Драч – рассказали, как смогли эвакуировать из Киева в безопасное место животных.

Евгения – соосновательница благотворительного фонда "Хочу кота", по опекой которого на момент начала войны находилось более 40 котов. Всех их и одну собаку эвакуировали сначала во Львов, затем – в Польшу, а конечным пунктом стала Германия. Некоторых животных уже забрали в семьи, где о них будут заботиться.

О своей сложной дороге Ольга Драч рассказала в Facebook.

"Мы в Германии! Кошки все целы, собака тоже приходит в нормальное состояние, мы с сестрой решаем на месте все вопросы.

Целую всех и каждого кто был с нами в этой не легкой эвакуации. С мыслями об Украине, молюсь за вас, дорогие.

Вижу каждую сирену в Киеве и каждый раз мечтаю, чтобы это последняя и потом покой и жизнь. Волнуюсь за вас… очень! Держитесь, все будет Украина!"

А Евгения Драч сделала публикацию в Instagram о том, как они с котами обустроились в Германии:

"Не знаю, каким чудом, а точнее, многочисленными чудами, мы смогли сюда добраться. Но смогли! Мы и коты в безопасности. Это главное.

Все благодаря большому количеству невероятных людей. На каждом шагу нам помогали, спасали, находили, паковали, выгружали, загружали, перевозили, грели, кормили киевляне, львовяне, украинцы, поляки и немцы. Люди эти натурально ангелы и феи.



Сейчас мы с котами живем в маленьком красивом селе в 2 часах езды от Дюссельдорфа, и будем тут ещё целый месяц. В селе нет даже магазинов…"

Евгения добавила, что фонд "Хочу кота" продолжает работать и каждый день появляются новые подопечные, которым нужна помощь и лечение. Любой желающий может сделать пожертвование в пользу животных.

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