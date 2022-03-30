История выживших: украинка вывезла из блокадного Мариуполя 50 собак

Пока российская армия бомбит украинские города, украинцы пытаются сохранить каждую жизнь, спасая не только своих детей и близких, а и животных.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Повреждены 90% жилых домов. Все районы продолжают обстреливать российские захватчики. Однако смелой украинке Ольге Сарматовой удалось спасти из блокадного города 50 собак.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала организация UAnimals: "Из блокадного Мариуполя Ольга Сарматова увезла 50 собак. Спасение проходило под постоянными обстрелами, при критически малом количестве пищи и воды. Кроме того, из-за отсутствия медицинской помощи некоторые беременные собаки не выжили. Однако несмотря на то, что эвакуация 50 животных была опасна, она закончилась успехом".

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