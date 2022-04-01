История выживших: житель Дымера рассказал, как добирался с двумя собаками пешком в Киев

Пока российская армия бомбит украинские города, украинцы пытаются сохранить каждую жизнь, спасая не только своих детей и близких, а и животных.

Людьми, которые не бросают своих домашних питомцев, а спасают их, рискую своими жизнями, невозможно не восхищаться.

Историей о жителе Дымера, который был занят оккупантами с первых дней войны, поделилась организация UAnimals. Ему пришлось добираться пешком 40 км до Киева. Своих двух собак он не бросил, а даже нес на руках половину всего пути.

"Мост, соединяющий Дымер с внешним миром, был взорван, а на той стороне стоял вражеский блокпост, где оккупанты цинично решали: кому остаться, кому идти дальше, а кому умереть. Но мужу повезло: он смог выбраться. Пронес на руках через деревянную балку, которую положили вместо моста, своих собак и прошел блокпост. Также он помог перейти нескольким женщинам и перенес еще одного пса.

Далее его ждал путь 40 км пешком в Киев, на Троещину, где живет его сестра. Половину времени он нес своих любимцев на руках", - рассказывает жена мужчины – Марина.

Когда она спросила мужа: "Как же ты пришел?", он ответил: "Представлял, что я в компьютерной игре на уровне усиленной сложности. Рисовал себе путь в голове, нес собак и уходил. Даже пытался наслаждаться прогулкой и тем, что жив".

Напомним, ранее мы рассказывали об украинке, которая вывезла из блокадного Мариуполя 50 собак.

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