Итальянские принцессы Каролина и Кьяра посетили гала-вечер в изысканных образах
Главная цель мероприятия на котором они побывали — сбор средств на научные исследования, профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа
Итальянские принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон Сицилийские посетили гала-концерт amfAR, который ежегодно проходит в Каннах. Сестры выглядели чрезвычайно хорошо и просто сияли в изысканных вечерних платьях.
Каролина надела нежно-розовое платье с асимметричной юбкой, шлейфом и складками. Это был изысканный наряд с оригинально также оформленным декольте и складками на нем.
Образ принцесса дополнила гламурными босоножками и клатчем в руке. Волосы 22-летняя красавица распустила в уложила в легкие волны.
21-летняя Кьяра выбрала наоборот золото-черное приталенное платье полностью расшитое летиками, а на подоле перьями. Волосы она уложила в высокую засечку, добавила к луку украшения и клатч.