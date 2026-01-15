Итальянские принцессы в роскошных платьях блистали на премьере "Бриджертонов" в Париже

Принцесса Мария Каролина и принцесса Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская / © Getty Images

Принцесса Мария Каролина и принцесса Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская посетили мировую премьеру 4-го сезона сериала «Бриджертоны» в Париже, в Пале-Броньяр.

Мария Каролина облачилась в зеленое корсетное платье с пышной юбкой и рюшами, сочетая наряд с маленькой сумкой на короткой ручке, кудрявой прической и легким макияжем на лице. У девушки был красный маникюр и кольцо с крупным голубым камнем на пальце.

А ее сестра Мария Кьяра надела серое платье без бретелек с вышивкой спереди, сочетая наряд с бордовой миниатюрной сумкой, маникюром ей в тон, волосы частично собрала заколкой и накрутила локонами, а в ушах у нее были серьги в виде клеток с птицами.

Премьера четвертого сезона популярного сериала состоится 29 января 2026 года, а вторая часть выйдет 26 февраля 2026 года на Netflix.