Общество
240
1 мин

Итальянские принцессы в золотых луках появились на светском ужине в Лувре

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские присутствовали на Большом ужине Лувра в Париже.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра / © Getty Images

Цель этого ежегодного вечера — сбор средств, которые пойдут на меры по сохранению культурного наследия музея.

Обе девушки выбрали для такого выхода в свет роскошные золотые образы от Rahul Mishra. Мария Каролина надела золотой корсет, расшит камнями и стразами и черную макси-юбку, а сверху набросила массивную черную накидку со шлейфом. У нее на шее было золотое украшение, волосы собраны, а на лице легкий макияж.

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра / © Getty Images

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра / © Getty Images

Ее сестра Мария Крьяра надела комбинезон в таком же золотом и черном цвете с камнями и подобрала к нему ботильйоны на каблуках и золотой клатч. Принцесса сделала стильную укладку и выразительный макияж со стрелками на глазах.

Напомним, в Париже сейчас проходит Неделя моды. Ранее мы показывали, как Шарлиз Терон в черном ансамбле с чулками позировала перед камерами.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

240
