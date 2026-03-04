- Дата публикации
Итальянские принцессы в золотых луках появились на светском ужине в Лувре
Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские присутствовали на Большом ужине Лувра в Париже.
Цель этого ежегодного вечера — сбор средств, которые пойдут на меры по сохранению культурного наследия музея.
Обе девушки выбрали для такого выхода в свет роскошные золотые образы от Rahul Mishra. Мария Каролина надела золотой корсет, расшит камнями и стразами и черную макси-юбку, а сверху набросила массивную черную накидку со шлейфом. У нее на шее было золотое украшение, волосы собраны, а на лице легкий макияж.
Ее сестра Мария Крьяра надела комбинезон в таком же золотом и черном цвете с камнями и подобрала к нему ботильйоны на каблуках и золотой клатч. Принцесса сделала стильную укладку и выразительный макияж со стрелками на глазах.
