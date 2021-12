Итоги 2021: самые громкие скандалы года в британской королевской семье

В этом году в британской королевской семье произошло не мало скандалов. Вспоминаем самые громкие.

Интервью Меган и Гарри Опре Уинфри

Меган и Гарри / Getty Images

Практически в начале года принц Гарри и Меган Маркл решили дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказать всю правду об их жизни в британской королевской семье. И рассказали они не мало, о том, что Меган едва ли не свела счеты с жизнью и была на грани суицида, о том, что кто-то из старших членов королевской семьи интересовался, каким будет цвет кожи их первенца Арчи (предполагается, что это был принц Чарльз), а Гарри и вовсе назвал свою жизнь в королевской семье "ловушкой".

Все это происходило как раз в тот период, когда принц Филипп находился в больнице и ушел из жизни спустя месяц после этого скандального интервью. Говорят, Филипп видел интервью, а в СМИ появилась информация, что герцог Эдинбургский был потрясен тем, что услышал от внука и его жены.

Сексуальные домогательства принца Эндрю

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

Летом снова наделал шумиха скандал, связанный с дружбой принца Эндрю (среднего сына королевы Елизаветы II) с педофилом Джеффри Эпштейном. В августе одна из жертв сексуального насилия - американка Вирджиния Джуфре - подала на герцога Йоркского судебный иск и обвинила принца Эндрю в том, что он трижды сексуально надругался над ней, когда она была младше 18 лет. Женщина утверждала, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю по приказу Эпштейна, который, напомним, в 2019 году совершил суицид, находясь в тюремной камере. Все это время адвокаты герцога Йоркского ищут способ, чтобы выиграть судебное разбирательство. Судебный процесс состоится в период с сентября по декабрь 2022 года, а пока что принц Эндрю продолжает утверждать, что он не виновен и сложив с себя королевские полномочия в 2019 году находится в Виндзоре, где живет рядом с матерью королевой Елизаветой II, стараясь как можно меньше попадать на глаза репортерам.

Принц Чарльз и скандал с его фондом

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз – будущий король, а значит ему то уж точно не годится попадать в какие-либо скандальные истории. Однако в этом году и с ним случилась неприятность, а если точнее, то с его благотворительным фондом. Известно, что некий предприниматель из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи предположительно в обмен на пожертвования в один из благотворительных фондов принца Уэльского в размере 1,5 млн фунтов стерлингов. Чарльз утверждает, что ничего не знал о взносе, а одну из ключевых ролей в этой "сделке" сыграл старший камердинер принца - Майкл Фосетт. В результате Майкл был уволен, а следствию еще придется разобраться действительно ли эта ситуация имела место быть и виновен ли в этом сам наследник трона?

Муж принцессы Евгении и обнаженные модели

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

Джек Бруксбэнк являясь представителем бренда текилы Casamigos посетил летом мероприятие в Италии. Джек прилетал на Капри с деловым визитом. Как посол бренда Casamigos Бруксбэнк присутствовал на благотворительном гала-ужине UNICEF, а после был запечатлен во время отдыха на старинной яхте в компании своих друзей и моделей Марии Буччеллати, Эрики Пелосини и Рэйчел Залис. Одна из девушек – Эрика Пелосини, отдыхала на яхте без купального лифа и поставила своего друга Джека в очень неловкую ситуацию. Скандальные снимки облетели все СМИ, на Бруксбэнка обрушился шквал критики, ведь пока он развлекался на яхте его супруга принцесса Евгения находилась дома с пятимесячным сыном. Через неделю ситуацию прокомментировала одна из подруг Джека Эрика Пелосини. Девушка заявила, что сожалеет о случившемся и не хотела поставить мужа принцессы Евгении в такое неловкое положение. В беседе с MailOnline госпожа Пелсони сказала, что сожалеет о том, что сняла лиф от купальника во время плавания на яхте. А вот на защиту зятя стала его теща Сара Йоркская, мама принцессы Евгении, заявив, что Джек самый порядочный человек из тех, кого она знает. "Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж, и он никогда не бывает вне дома, ему всегда нравится быть с семьей. Он работает послом в Casamigos, и он делал свою работу, и поэтому, я думаю, что очень важно, чтобы мы прояснили это ради Джека". Повезло Бруксбэнку с тещей, не так ли?

Королева Елизавета II против BBC

Королева Елизавета II / Associated Press

В ноябре публика увидела документальный фильма журналиста и телеведущего Амола Раджана The Princes and the Press ("Принцы и пресса"), который показал зрителям жестокие информационные войны между братьями - принцем Уильямом и принцем Гарри. Фильм показали на BBC 2, а британская королевская семья не видела его до выхода в эфир. А позже было выпущено заявление дворца:

"Свободная, ответственная и открытая пресса имеет важнейшее значение для здоровой демократии. Однако зачастую преувеличенные и необоснованные утверждения из неназванных источников представляются как факты, и вызывает разочарование, когда кто-либо, включая BBC, доверяет им", — говорилось в совместном заявлении Букингемского дворца и Кларенс-хаус.

В компании BBC ответили, что согласно правил корпорации ознакомиться с готовящимися к выходу материалами могут только непосредственные участники съемок, а так как речь в фильме ведется от лица представителей СМИ, правила не были нарушены. Королевская семья обиделась и не передала права на трансляцию первого рождественского концерта, организованного в Вестминстерском аббатстве герцогиней Кембриджской BBC, а предоставивил их каналу ITV. А Букингемский дворец (читайте королева Елизавета II) пригрозил бойкотировать будущие проекты BBC и не сотрудничать в том формате, в котором они сотрудничали ранее.

