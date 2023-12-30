Итоги 2023 года: принц и принцесса Уэльские поделились трогательным видео

Кейт и Уильям Уэльские показали королевским поклонникам, каким был их год в фотографиях, а также поблагодарили всех.

В милом ролике, созданном из фотографий 2023 года запечатлено множество особых моментов, где также запечатлена вся семья.

"Спасибо всем, кто был частью нашего года", - гласит подпись под видео.

В последние дни 2023 года принц и принцесса Уэльские постарались произвести неизгладимое впечатление на своих поклонников. Пара опубликовала в соцсетях прекрасные фотографии, сделанные за последние 12 месяцев. На одном кадре из клипа Уильям с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи на неопубликованной фотографии со съемок ко Дню отца. Другие снимки в ролике показывают широкий спектр событий и визитов, например, вся семья в своих официальных регалиях на коронации короля Чарльза, принц Уильям и принцесса Кейт, посещающие церемонию вручения премии BAFTA.

Напомним, сейчас семья проводит время в своем доме в Норфолке, где всегда останавливается на зимние каникулы.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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