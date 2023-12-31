Итоги года: 5 самых красивых вечерний платьев принцессы Кейт

Она - одна из самых милых и очаровательных представительниц королевской британской семьи, а также обладательница прекрасного вкуса.

Супруга принца Уильяма - британская принцесса Уэльская Кэтрин - в этом году часто нас очаровывала своими потрясающими и элегантными костюмами, шляпками и украшениями, среди которых и часто встречались драгоценности принцессы Дианы. Но мы в конце этого года предлагаем вспомнить ее вечерние образы - красивые платья и тиары.

Нежное платье с высокими перчатками

На церемонии вручения премии BAFTA Film Awards, которая состоялась в Королевском фестивальном зале 19 февраля 2023 года, Кейт пришла в переделанном платье от своего любимого бренда Alexander McQueen. Наряд она дополнила длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo, золотыми туфлями Aquazzura. Вечерний образ Ее Высочества завершали серьги от бренда Zara.

Ранее платье она уже надевала, но в этот раз его немного изменили - добавили украшение на плечи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Платье-кейп благородного оттенка

Синий цвет часто ассоциируется с королевской семьей, ведь женщины этого клана надевают подобные оттенки на светские мероприятия. Не стала исключением и Кэтрин, когда появилась в платье-кейпе от Safiyaa с украшенным кристаллами воротником в Королевском Альберт-холле 30 ноября 2023 года. Наряд также был украшен разрезами на рукавах до пола, создававшими эффект накидки.

Кейт завершила образ жемчужными серьгами Jcrew и браслетом, блестящим клатчем Jenny Packham и туфлями на каблуке Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Гламурное платье с камнями

Принцесса Уэльская часто повторяет свои наряды. Это гламурное розовое платье, усыпанное пайетками и камнями от Jenny Packham, она уже носила ранее. Наряд Кейт дополнила клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi и тиарой "Узелки любви", а также серьгами-люстрами Greville Chandelier.

Этот наряд она надела для посещения ежегодного приема, организованого для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Белое платье с золотой вышивкой

На государственном банкете в Букингемском дворце, организованном в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жены Ким Кеон Хи, Кейт произвела фурор белоснежным новым платье от дизайнера Jenny Packham. У платья были рукава-кейп и золотая цветочная вышивка. Наряд она дополнила тиарой Strathmore Rose, принадлежавшей матери королевы Елизаветы II – Елизавете Боуз-Лайон.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Платье для "Евровидения"

Нельзя не вспомнить еще один потрясающий образ Кэтрин - голубое платье, в котором она появилась во время "Евровидения-2023". Это был снова образ от Jenny Packham - плиссированное платье на одно плечо.

Уэльская на фортепиано трогательно сыграла мелодию Джо Прайса и Коджо Сэмюэля в Багряной гостиной Виндзорского замка, а также победный трек Kalsuh Orchestra.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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