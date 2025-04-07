Вместе 20 лет: сестра королевы раскрыла секрет счастливого брака Чарльза и Камилы

Аннабель Эллиот / © Getty Images

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В комментарии изданию The Daily Mail мисс Элиот не только коснулась того, как пара всегда поддерживала друг друга, но и рассмотрела качества, которые сделали Камиллу столь успешной в ее роли.

А также рассказала о двух факторах в отношениях короля и королевы , которые сохраняли их отношения такими крепкими в течение такого долгого периода времени – дружбе и юморе.

Аннабель Эллиот / © Getty Images

«Их брак, как и положено браку, – крепкая дружба. Главное, что между ними нет ни одного соперничества. Она никак не пытается украсть у него славу. Он король. И она сделает все возможное, чтобы поддержать его и быть полностью преданной ему», – сказала сестра Камиллы .

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Женщина также сказала, что у королевы действительно хорошее чувство юмора, что также укрепило ее брак с Чарльзом.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

«Юмор. Между ними такая связь. И даже если они спорят, они всегда будут смеяться».

Напомним, эту важную веху король и королева отпразднуют в Риме, поскольку будут находиться в Италии с четырехдневным визитом. Пара ждет роскошный государственный банкет в Риме.