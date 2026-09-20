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Итонский колледж: как выглядит частная британская школа для мальчиков, где начал учебу принц Джордж
8 сентября принц Джордж Уэльский - старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт Уэльских - отправился в свой первый учебный день в Итон - школу-пансион для мальчиков, в которой учились его отец и дядя.
Итонский колледж был основан в 1440 году королем Генрихом VI. Задачей колледжа была подготовка будущих студентов для Королевского колледжа Кембриджского университета, также основанного Генрихом VI годом позже.
Он расположен в 30 км к западу от Лондона, на берегу Темзы, рядом с королевским Виндзорским замком.
Официальный статус школы — частная школа-пансион для мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет. Плата за обучение составляет 55 630 долларов в год.
Одновременно в Итоне обучается 1300 студентов, некоторые из них ничего не платят за свое обучение, являясь почетными королевскими стипендиатами. Школа известна своими традициями, в том числе своей формой, которая состоит из черного фрака, жилета, воротничка и брюк в тонкую полоску. Большинство учеников носят белый галстук, но некоторые старшекурсники имеют право носить белую бабочку и итальянский воротник.
За время своего существования выпустил 21 премьер-министра Великобритании, среди них Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.
С 1995 по 2000 год в Итоне учился принц Уильям, а с 1998 по 2003 год его младший брат принц Гарри.