Итонский колледж: как выглядит частная британская школа для мальчиков, где начал учебу принц Джордж

Итонский колледж / © Associated Press

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Итонский колледж был основан в 1440 году королем Генрихом VI. Задачей колледжа была подготовка будущих студентов для Королевского колледжа Кембриджского университета, также основанного Генрихом VI годом позже.

Итонский колледж / © Associated Press

Он расположен в 30 км к западу от Лондона, на берегу Темзы, рядом с королевским Виндзорским замком.

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Принц Джордж в Итоне / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Официальный статус школы — частная школа-пансион для мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет. Плата за обучение составляет 55 630 долларов в год.

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Одновременно в Итоне обучается 1300 студентов, некоторые из них ничего не платят за свое обучение, являясь почетными королевскими стипендиатами. Школа известна своими традициями, в том числе своей формой, которая состоит из черного фрака, жилета, воротничка и брюк в тонкую полоску. Большинство учеников носят белый галстук, но некоторые старшекурсники имеют право носить белую бабочку и итальянский воротник.

За время своего существования выпустил 21 премьер-министра Великобритании, среди них Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.

Принц Уильям в Итоне / © Getty Images

С 1995 по 2000 год в Итоне учился принц Уильям, а с 1998 по 2003 год его младший брат принц Гарри.

Принц Гарри в Итоне / © Getty Images

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