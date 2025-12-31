ТСН в социальных сетях

Иванка Трамп показала фото своего старшего брата и поздравила его с днем рождения

Самый старший сын президента США празднует сегодня, 31 декабря, свой день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп с братом и мужем

Иванка Трамп с братом и мужем / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories снимки со своим старшим братом — Дональдом Трампом-младшим — и поздравила его с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 48 лет.

На первой фотографии Иванка позировала с братом и мужем Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший / © Instagram Иванки Трамп

«С днем рождения, старший брат! Люблю тебя!», — подписала она фото.

Другой снимок был сделан во время рыбалки. Дональд Трамп-младший вместе с сыном Иванки держат в руках огромных лобстеров.

Дональд Трамп-младший и сын Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и сын Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала новые семейные снимки с рождественских каникул.

