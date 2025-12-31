- Дата публикации
Иванка Трамп показала фото своего старшего брата и поздравила его с днем рождения
Самый старший сын президента США празднует сегодня, 31 декабря, свой день рождения.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories снимки со своим старшим братом — Дональдом Трампом-младшим — и поздравила его с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 48 лет.
На первой фотографии Иванка позировала с братом и мужем Джаредом Кушнером.
«С днем рождения, старший брат! Люблю тебя!», — подписала она фото.
Другой снимок был сделан во время рыбалки. Дональд Трамп-младший вместе с сыном Иванки держат в руках огромных лобстеров.
