Иванка Трамп показала фото украинских детей, которым направила гуманитарную помощь

Дочь экс-президента США отчиталась о гумпомощи для украинцев.

Иванка Трамп опубликовала на своей странице в Facebook фотографии украинских детей, получивших гуманитарную помощь от ее семьи.

Дочь экс-президента ранее сообщила о том, что они передали еду в Киев, Львов и Сумы.

"Наши блюда, отправленные с любовью и молитвами, прибывают в Киев", — написала Иванка.

Подписчики Трамп поблагодарили ее и ее семью за помощь Украине:

"Молюсь за весь украинский народ. Иванка, ты и твоя семья такая заботливая и щедрая! Пусть Бог благословит тебя и твою семью", "Пусть Бог благословит вас и вашу семью за помощь страдающим в Украине", "Мои молитвы за всех там и спасибо тем, кто помогает людям", "Спасибо за вашу доброту и преданность. Пусть Бог благословит вас и всех людей, нуждающихся в помощи, молюсь, чтобы это закончилось, и чтобы Бог дал им победу в конце концов. Бог будет со всеми вами", "У вас невероятное сердце, Иванка, и у вашей семьи. Спасибо, что помогаете украинскому народу!"

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