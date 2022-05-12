Иванка Трамп показала гуманитарную помощь с медтоварами, которую отправили в Украину

Дочь экс-президента США отчиталась о медицинской гуманитарной помощи для украинцев.

Иванка Трамп, как и многие другие политические деятели, активно поддерживает Украину, которая защищает свои земли от российского захватчика.

Дочь экс-президента США ранее показывала фотоотчет гуманитарной помощи для украинских семей, которую она отправляла в Украину.

На этот раз Трамп рассказала, что к ней обратилось правительство Польши с просьбой помочь доставить медицинские товары в Украину. Иванка с радостью отозвалась.

"Мне приятно, что польское правительство обратилось ко мне с просьбой помочь в отправке срочно необходимых медицинских товаров в Украину через Польшу. Мы закупили достаточно лекарств, оборудования и медицинских материалов, чтобы заполнить более пяти грузовых самолетов C-130 Hercules! Спасибо за настойчивую работу и большие сердца всем нашим партнерам в этой работе", — написала Иванка на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Трамп показала фото украинских детей, которым прислала гуманитарную помощь.

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