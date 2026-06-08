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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Иванка Трамп продемонстрировала новый образ в платье макраме и ковбойских сапогах

Дочь президента США и бизнесвумен обожает хвастаться своими луками перед фолловерами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото своего нового кокетливого образа.

На фотографиях бизнесвумен позировала в красивом черном длинном платье в стиле бохо.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Наряд приталенного силуэта на бретельках был создан в технике макраме. Он был украшен цветным орнаментом, имел вырезы по бокам и длинную бахрому на юбке и бедрах.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Трамп дополнила черными ковбойскими сапогами и длинными серьгами. Волосы она уложила в мягкие локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Иванка Трамп в ярком мини-платье похвасталась стройными ногами.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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