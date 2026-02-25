- Дата публикации
Категория
Общество
Иванка Трамп в костюме с люрексом и туфлях-лодочках появилась в Капитолии
Иванка поддержала отца-президента во время его обращения к Конгрессу.
Иванка Трамп вместе с другими членами семьи посетила в Вашингтоне Капитолий, где в зале заседаний Палаты представителей США с ежегодным обращением к Конгрессу выступил ее отец Дональд Трамп.
Для своего появления Иванка выбрала серебряно-черный костюм с люрексом, который состоял из однобортного приталенного жакета без воротника и юбки-карандаша. Наряд она скомбинировала с черными туфлями-лодочками и черным лакированным клатчем.
Дочь президента сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах.
В своем Instagram Stories Иванка опубликовала снимки с родными с семейного ужина, на котором они собрались после выступления их отца.
Напомним, Иванка Трамп замиловала романтическими фото со своим мужем.