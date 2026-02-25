Иванка Трамп в костюме с люрексом и туфлях-лодочках появилась в Капитолии

Иванка Трамп с родными / © Associated Press

Реклама

Иванка Трамп вместе с другими членами семьи посетила в Вашингтоне Капитолий, где в зале заседаний Палаты представителей США с ежегодным обращением к Конгрессу выступил ее отец Дональд Трамп.

Иванка, Бэррон и Мелания Трамп / © Associated Press

Для своего появления Иванка выбрала серебряно-черный костюм с люрексом, который состоял из однобортного приталенного жакета без воротника и юбки-карандаша. Наряд она скомбинировала с черными туфлями-лодочками и черным лакированным клатчем.

Иванка Трамп с сестрой и братьями / © Associated Press

Дочь президента сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Реклама

В своем Instagram Stories Иванка опубликовала снимки с родными с семейного ужина, на котором они собрались после выступления их отца.

Иванка Трамп с родными / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с родными / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с родными / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп замиловала романтическими фото со своим мужем.