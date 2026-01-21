- Дата публикации
Иванка Трамп в лаконичном платье и солнцезащитных очках побывала с отцом-президентом на матче по американскому футболу
Иванка в образе total black посетила спортивную игру.
Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп посетили игру Национального чемпионата по американскому футболу между командами "Майами Харрикейнз" и "Индиана Хузиерз" на стадионе "Хард Рок" в Майами-Харденс, штат Флорида.
Иванка появилась там в лаконичном черном платье с воротником-стойкой и короткими рукавами. Талию она подчеркнула черным тканевым поясом.
У нее была идеальная ровная укладка, черные солнцезащитные очки на лице, часы и кольцо на руке.
Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и любимый красный галстук.
Напомним, Иванка Трамп показала снимки с празднования дня рождения своего мужа.