Иванка Трамп в лаконичном платье и солнцезащитных очках побывала с отцом-президентом на матче по американскому футболу

Дональд и Иванка Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп посетили игру Национального чемпионата по американскому футболу между командами "Майами Харрикейнз" и "Индиана Хузиерз" на стадионе "Хард Рок" в Майами-Харденс, штат Флорида.

Иванка появилась там в лаконичном черном платье с воротником-стойкой и короткими рукавами. Талию она подчеркнула черным тканевым поясом.

У нее была идеальная ровная укладка, черные солнцезащитные очки на лице, часы и кольцо на руке.

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и любимый красный галстук.

Напомним, Иванка Трамп показала снимки с празднования дня рождения своего мужа.