Иванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше

Дочь экс-президента США побывала в Кракове и Варшаве, где поддержала украинцев.

Иванка Трамп приехала в Польшу, где встретилась с украинскими семьями, сбежавшими от войны. Она пообщалась со взрослыми и детьми и выразила свою поддержку.

Фото Трамп выложила в Instagram.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка кормила маленьких украинцев, играла с ними и даже сыграла на гитаре вместе с девочкой из Украины.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь экс-президента также поблагодарила польских активистов и религиозных лидеров за то, что они приютили украинцев.

"Было приятно провести последние несколько дней в Кракове и Варшаве, чтобы встретиться с украинскими и польскими религиозными лидерами, которые проявили столько сочувствия и любви к украинским семьям, которые в этом нуждаются", — написала Иванка.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Еще Трамп выложила видео, где показаны страшные кадры разрушенных домов в Украине, а также людей, получающих гуманитарную помощь, которую передали из Польши. Видео сопровождает украинская песня-молитва "Боже, Украину сохрани".

"Я благодарна за невероятных руководителей украинской церкви, которых я встретила в Польше на прошлой неделе, а также за их мужество и соболезнования, которые помогали принести 1 миллион пищи нуждающимся семьям по всей Украине в марте", — написала Трамп.

Читайте также: