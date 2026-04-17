- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Иванка в элегантном платье, Тиффани — в асимметричном боди: сестры Трамп на спортивном турнире
Дочери Дональда Трампа побывали на спортивных соревнованиях в Майами.
Дочери президента США Дональда Трампа — Иванка и Тиффани — присутствовали на турнире по смешанным единоборствам в Касея-центре в Майами. Фотографы запечатлели, как они общались со своим отцом-президентом.
Иванка была одета в элегантное черное платье с отворотом сверху и открытыми плечами. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс, золотой чокер на шее, золотые браслет и кольца на руках. В руках женщина держала клатч с золотой фурнитурой.
Рядом с Иванкой стояла ее дочь Арабелла, которая хорошо выглядела в черном жакете приталенного силуэта и в золотых украшениях.
На Тиффани было черное асимметричное боди с одним рукавом, украшенное золотой брошью, которое она скомбинировала с черными брюками. Она также сделала укладку с локонами, вечерний макияж и завершила лук украшениями с камнями.
Тифф пришла на ивент вместе со своим мужем Майклаом Булосом.
Напомним, на турнире в Майами побывала также внучка Трампа — Кай Трамп.