Из гадкого утенка превратилась в принцессу: какой Кейт Миддлтон была в колледже

Будущая принцесса Уэльская училась в колледже Мальборо, прежде чем поступить в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где ее свела судьба с принцем Уильямом.
Во время учебы в колледже Кейт Миддлтон не была такой уверенной в себе, как сегодня. Она была застенчивым подростком в одной из самых престижных школ страны, стоимость обучения в которой составляет 42 930 фунтов стерлингов в год.
Бывшая соседка Кейт по общежитию Джемма Уильямсон описала будущую королеву как "худую и бледную" в подростковом возрасте, добавив, что "у нее было очень мало уверенности в себе", пишет express.
Домашний репетитор Кейт Джоан Галл продолжила: "Когда она приехала, она была очень тихой. Поступить в такую большую школу, как Мальборо, было трудно, но она быстро освоилась. Это было похоже на большую счастливую семью. Мы делали такие вещи, как пекли торты и смотрели видео".
Во время своего пребывания в школе Кейт была прилежной ученицей и лишь один раз оскандалилась, когда перебрала с алкоголем на вечеринке ее друга по хоккейной команде. Кстати, вы знали, что Миддлтон была капитаном женской хоккейной команды?
Также будущая королевская особа не отличалась изысканной красотой, но любила активно заниматься спортом (о ее спортивных достижениях мы как-то писали материал). Также Миддлтон производила впечатление доброго и приятного человека, но это не мешало ее одноклассникам мужского пола задирать ее. Говорят, Кейт считали гадким утенком в одно время, но, все же она смогла стать человеком, которого полюбили.
После завершения учебы в колледже Кейт Миддлтон отправилась в Шотландию, где встретила своего будущего мужа и наследника престола, принца Уильяма. Говорят, Кэтрин устроила охоту за принцем и хотела стать его девушкой во что бы то не стало. Так ли это на самом деле, мы уже никогда не узнаем.
Напомним, после долгих 10 лет отношений Уильям таки сделал ей предложение и Кейт стала его женой в 2011 году. А в 2023-м они отпраздновали 12-ю годовщину брака, в котором у них родилось трое детей.
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