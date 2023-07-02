Из гадкого утенка превратилась в принцессу: какой Кейт Миддлтон была в колледже

Будущая принцесса Уэльская училась в колледже Мальборо, прежде чем поступить в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где ее свела судьба с принцем Уильямом.

Во время учебы в колледже Кейт Миддлтон не была такой уверенной в себе, как сегодня. Она была застенчивым подростком в одной из самых престижных школ страны, стоимость обучения в которой составляет 42 930 фунтов стерлингов в год.

Бывшая соседка Кейт по общежитию Джемма Уильямсон описала будущую королеву как "худую и бледную" в подростковом возрасте, добавив, что "у нее было очень мало уверенности в себе", пишет express.

Домашний репетитор Кейт Джоан Галл продолжила: "Когда она приехала, она была очень тихой. Поступить в такую ​​большую школу, как Мальборо, было трудно, но она быстро освоилась. Это было похоже на большую счастливую семью. Мы делали такие вещи, как пекли торты и смотрели видео".

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Во время своего пребывания в школе Кейт была прилежной ученицей и лишь один раз оскандалилась, когда перебрала с алкоголем на вечеринке ее друга по хоккейной команде. Кстати, вы знали, что Миддлтон была капитаном женской хоккейной команды?

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также будущая королевская особа не отличалась изысканной красотой, но любила активно заниматься спортом (о ее спортивных достижениях мы как-то писали материал). Также Миддлтон производила впечатление доброго и приятного человека, но это не мешало ее одноклассникам мужского пола задирать ее. Говорят, Кейт считали гадким утенком в одно время, но, все же она смогла стать человеком, которого полюбили.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

После завершения учебы в колледже Кейт Миддлтон отправилась в Шотландию, где встретила своего будущего мужа и наследника престола, принца Уильяма. Говорят, Кэтрин устроила охоту за принцем и хотела стать его девушкой во что бы то не стало. Так ли это на самом деле, мы уже никогда не узнаем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Сэнт-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

Напомним, после долгих 10 лет отношений Уильям таки сделал ей предложение и Кейт стала его женой в 2011 году. А в 2023-м они отпраздновали 12-ю годовщину брака, в котором у них родилось трое детей.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото: Associated Press

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