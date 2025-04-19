Из личного архива: король и королева Дании показали ранее неопубликованные фотографии принцессы Изабеллы

Принцесса Изабелла / © Getty Images

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День рождения девушки выпал в этом году на пасхальный понедельник, но семья начала поздравлять девушку гораздо раньше и показала довольно много ранее неопубликованных фотографий принцессы на коллажах в Instagram.

Этими фотографиями близкие Изабеллы решили показать как она взрослела, ведь фотографии ее подобраны от младенчества до сегодняшних дней.

«По случаю 18-летия Ее Королевского Высочества принцессы Изабеллы, которое состоится в понедельник, Их Величества Король и Королева делятся подборкой воспоминаний из цифрового фотоальбома семьи», — говорится в сообщении.

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