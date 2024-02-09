Из Лондона в Лас-Вегас: принц Гарри появился на светской церемонии

Принц Гарри не успел прилететь из Лондона, как отправится в Лас-Вегас на церемонию NFL Honors перед футбольным матчем Суперкубка.

Герцог Сассекский появился на церемонии вручения наград NFL, чтобы вручить звание "Человек года НФЛ Уолтера Пэйтона" защитнику "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Хейворду.

Кэмерон Хейворд и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Все, что вы, ребята, делаете на поле и за его пределами, поистине замечательно", — сказал 39-летний Гарри перед вручением награды.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Вы являетесь образцом для подражания для миллионов людей в том, как вы себя ведете и как отдаете. Эта последняя награда — высшая награда — посвящена служению вашему сообществу. И есть один особенный человек, которому мы хотели бы воздать должное. Игрок, который делает все возможное и чье исключительное стремление помогать другим является отражением его собственной истории", — продолжил он.

Кэмерон Хейворд и принц Гарри / Фото: Associated Press

Выйдя на сцену Кэмерон Хейворд сказал: "Чувак, я в шоке. Это принц Гарри".

"When I talk about my dad, he wore No. 34. He's been with me the entire time. He's been with me every step of the way. But I know there was another No. 34 who was helping me. This man Walter Payton."



An emotional #WPMOY speech from @CamHeyward (by @Nationwide) #NFLHonors pic.twitter.com/aalIEyWIOQ — NFL (@NFL) February 9, 2024

Появление герцога Сассекского произошло через несколько часов после того, как он вернулся в Калифорнию после короткой поездки навестить своего отца, короля Чарльза, после того, как ему поставили диагноз рака. Поездка Гарри длилась всего 24 часа и король Чарльз, как сообщалось, был не очень доволен такой инициативой младшего сына.

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