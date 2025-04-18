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Из маминой шкатулки: принцесса Изабелла вышла в свет в серьгах королевы Мэри
Датская королева одолжила своей старшей дочери драгоценность в честь ее 18-летия.
Принцесса Изабелла посетила вместе со своей семьей представление на Старой сцене Королевского театра в Копенгагене в честь своего знаменательного дня рождения.
Принцесса в этот день была облачена в роскошное вечернее платье на широких шлейках, с квадратным декольте, пышной юбкой и лентой, подчеркивающей талию. В руках девушка держала миниатюрный синий клатч с россыпью страз, у нее на запястьях было несколько браслетов, а в ушах драгоценные серьги-люстры, те самые из маминой шкатулки.
Королева Мэри носила их в мае 2017 года на гала-вечере по случаю дня рождения короля Харальда V из Норвегии. С тех пор она носила их на нескольких королевских мероприятиях и для семейных портретов, часто сочетая их со своей свадебной тиарой.