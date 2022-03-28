Из российского реалити-шоу "Холостяк" вырезали кадры с украинкой из-за гражданской позиции

Девушка призналась, что руководство российского канала поставило ей условие.

Российский телеканал ТНТ вырезал из нового сезона реалити-шоу "Холостяк" кадры с украинской участницей Элиной Крупской. Причиной этого стало то, что девушка отказалась исполнить просьбу руководства телеканала и не освещать войну в Украине. Девушка продолжает показывать правду о российской агрессии в Украине.

"Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и забираю флаг из аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль", – написала Элина.

Напомним, в новом сезоне российского "Холостяка" принимают участие два парня - бизнесмен Александр Гранков и казахский блогер Димаш Адилет.

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