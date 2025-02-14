Из семейного архива: Кейт и Уильям Уэльские опубликовали особое фото в День влюбленных

Принц и принцесса Уэльские поделились сегодня в своих аккаунтах в социальных сетях фотографией в честь Дня святого Валентина.
Супруги впервые отметили День святого Валентина совместной романтической фотографией, выбрав для публикации кадр из видеоролика, который они выпустили в сентябре в честь окончания лечения Кейт от рака.
В подписи к снимку очень лаконично было опубликовано красное сердце.
Снимали это видео в лесу недалеко от их дома в Норфолке, на кадре принцесса Кейт улыбается, когда ее муж принц Уильям целует ее в щеку. Их пальцы переплетены, когда они сидят на одеяле в прекрасной лесной обстановке.
В этом году Уэльские впервые публично отмечают День Валентина.
Ранее мы рассказывали вам историю история любви этой королевской пары.
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