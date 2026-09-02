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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Из-за детей Меган и Гарри в их новой школе в Британии ввели более строгие правила

Принц Арчи и принцесса Лилибет вскоре начнут занятия в британской школе, поскольку семья Сассекских обустраивается в Великобритании.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

Семилетний принц Арчи и принцесса Лилибет, скоро начнут учебный год. Семья Сассексов недавно переехала из США в Великобританию и, как сообщается, проживает в некоролевской резиденции в Котсуолдсе, где, по словам королевского эксперта, местных родителей уже предупредили о новых строгих правилах, касающихся юных членов королевской семьи.

Британский СМИ пишут, что представители школы связались с жителями района по поводу новых школьных правил, касающихся учащихся, находящихся в центре внимания, сообщает express.

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

«В сообщении, разосланном семьям, по сути говорилось о том, что время от времени некоторые семьи, поступающие в школу, могут привлекать к себе повышенный интерес общественности или СМИ».

В документе также якобы говорилось, что школы стремятся обеспечить всем детям возможность наслаждаться школьной жизнью в «безопасной, счастливой и уединенной обстановке».

«Затем было напомнено родителям и опекунам, что нельзя фотографировать или снимать на видео других детей без разрешения, а также делиться фотографиями, информацией или подробностями об учениках или их семьях в социальных сетях», - пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Напомним, в 2020 году Гарри и Маркл отказались от королевских обязанностей, они переехали в Монтесито, штат Калифорния. Ожидается, что их переезд в Великобританию будет на длительный период, поэтому их дети поступили в британскую школу. Точное местоположение объекта недвижимости или школ, где учатся дети, не разглашается по соображениям безопасности.

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