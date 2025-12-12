Из-за переезда Кейт и Уильяма Уэльских возник новый скандал в Виндзоре

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

В начале ноябре семья переехала с коттеджа Аделаида в Форест-Лодж в Виндзоре. Уэльские очень ждали этого переезда, так как хотели сменить место жительства после нескольких трудных лет, а также обзавестись домом, который может стать их постоянным местом жительства даже после того, как Уильям взойдет на престол и станет королем.

Однако такое соседство вызвало гнев у некоторых местных жителей, чьи пешеходные маршруты были ограничены из-за Уэльских.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Один из жителей Виндзора назвал принца Уильяма и принцессу Кейт «эгоистами» за переезд в Форест-Лодж, утверждая, что реальные издержки для общества гораздо более масштабны и разрушительны, чем многие себе представляют, пишет журнал Ok!.

Еще в сентябре, когда о переезде Кейт и Уильяма только стало известно публике, их новые соседи заявили, что внезапно обнаружили, что больше не могут получить доступ к большим участкам открытой местности, усеянной дубами. Около 150 акров ранее государственной земли были огорожены для размещения семьи Уэльских и их троих детей, при этом их безопасность и защита являются первостепенной задачей.

Еще до официального заявления владельцы собак начали замечать появление километров ограждений, табличек «Вход воспрещен» и значительное присутствие полиции с камерами видеонаблюдения, вырытыми траншеями и новыми живыми изгородями, что кардинально изменило облик любимого парка. Королевская чета также установила личную зону отчуждения радиусом 2,3 мили вокруг Форест-Лодж, и считается, что любой, кто будет обнаружен нарушителем в «зоне отчуждения в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью и действиями полиции», будет арестован.

Форест-лодж в Виндзоре — новый дом семьи Уэльских / © Getty Images

«Любой может купить пропуск на парковки Виндзорского Большого парка и гулять по общественным местам. Таким образом, закрытие парковки Крэнборн-Гейт и участка земли за Форест-Лодж, примерно в три раза превышающего по площади стадион „Сент-Джеймс Парк“, затронуло тысячи людей со всей округи», — рассказала одна из местных жителей изданию Mirror. Тина, которая очень ценила возможность выгуливать своего энергичного золотистого кокер-ретривера без поводка по потрясающей открытой местности, возмущена.

«Более половины Виндзорского Большого парка находится в частной собственности. Общественные зоны для прогулок чрезвычайно ценны. Закрытие Крэнборн-Гейт и прилегающих территорий вынуждает людей все чаще ходить по другой стороне парка, которая в выходные дни невероятно переполнена. В Крэнборне сотни акров открытых полей, усеянных дубами, поэтому я могла бы легко дрессировать свою собаку, в то время как та часть парка, где я живу, — это сплошной лес», — добавляет она.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

И это затронуло не только пешеходные маршруты. Закрылся также детский экологический образовательный центр, расположенный в новой зоне отчуждения, и сообщается, что две семьи, проживавшие в коттеджах неподалеку от нового дома Уэльских, были выселены.

Напомним, ранее мы рассказывали, где еще жили принц и принцесса Уэльские за последние четырнадцать лет.