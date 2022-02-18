Из-за розовых штанов: тренер женской команды по баскетболу стала жертвой сексистских нападок

Публика сочла образ тренера неподходящим.

Тренер женской баскетбольной команды из техасского колледжа Сидни Картер подверглась критическим комментариям в свой адрес после того, как пришла на один из матчей своей команды в обтягивающих розовых штанах от Fashion Nova и на высоких каблуках.

"Зачем тебе носить такие обтягивающие штаны, чтобы тренировать", - спросил один из пользователей в Твиттере. Другой человек спросил в Facebook, уместен ли ее наряд для баскетбольного матча.

Однако комментируя штаны девушки, которая сама является в прошлом опытной баскетболисткой и профессионалом своего дела, многие явно не заметили, что на ее белой водолазке была лента в поддержку борьбы против рака молочной железы, а образ в целом сочетался с кроссовками девочек ее команды. Розовое тренер надела по просьбе организаторов, чтобы повысить осведомленность о раке молочной железы.

Но все же с Сети начали активно обсуждать одежду Сидни Картер. Многие ее поддерживали и восхищались образами. Чтобы прекратить спор Синди решила написать пост в Instagram.

Также стоит отметить, что ранее тренер неоднократно надевала на матчи каблуки, короткие платья. Сидни всегда с красивым и длинным маникюром, макияжем и укладкой. Вот несколько ярких образов тренера на баскетбольных матчей ее команды.

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