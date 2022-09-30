Из-за свидетельства о смерти королевы Елизаветы II разгорелся скандал

Вчера было официально обнародован документ, в котором говорилось о том, что королева Великобритании Елизавета II, которая скончалась в Балморале 8 сентября, умерла от естественной старости.

Согласно документу, опубликованному National Records of Scotland в четверг, королева скончалась в 15:10, 8 сентября, в замке Балморал. Старость была единственной указанной причиной смерти, без каких-либо других факторов. Дуглас Джеймс Аллан Гласс был отмечен как сертифицирующий зарегистрированный практикующий врач. Если бы королева умерла в Англии, не было бы необходимости раскрывать официальную причину смерти, поскольку Закон о регистрации 1836 года не распространяется на монархов. Но после публикации этого документа уже успел разгореться целый скандал. Теперь NRS (National Records of Scotland) обвиняют в попытке скрыть обнародование любых подробностей, касающихся кончины монарха.

Свидетельство о смерти королевы Елизаветы II / Фото: nrscotland.gov.uk

Как сообщает Daily Mail, правительственное ведомство обвиняют в скрытности и прерывании законных попыток получить копию сертификата. Такой документ обычно раскрывает несколько деталей, включая причину смерти Ее Величества, а также место и время ее смерти.

Издание попыталось получить информацию из Национального архива Шотландии (NRS), но государственный орган заблокировал предоставление своим сотрудникам каких-либо подробностей, касающихся смерти королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королевский биограф Анджела Левин заявила, что, скрывая информацию, Национальные архивы Шотландии и шотландское правительство, похоже, нарушают закон.

"Кто несет ответственность за предотвращение обнародования этой информации, глава государства? Если они нарушают закон в Шотландии, никто этого не оставит просто так. Они будут продолжать до тех пор, пока не получат надлежащего ответа, почему в данном конкретном случае сделано исключение, особенно если это закон? Я вполне понимаю, что в отношении королевы они могут счесть неуместным сообщать всем, от чего она умерла, а также время и дату ее смерти, однако вы должны соблюдать закон в качестве примера для всех нас. Если это закон, вы должны ему следовать", - добавила госпожа Левин.

В соответствии с Законом о регистрации рождений, смертей и браков в Шотландии 1965 года, все случаи смерти должны быть зарегистрированы в течение семи дней, включая представление свидетельства о смерти в регистрационный орган.

Тем не менее все запросы в загс Абердиншира, где должна была быть зарегистрирована смерть королевы, были переданы в NRS, и понятно, что NRS приказало сотрудникам совета не разглашать никаких подробностей.

Госпожа Левин считает, что неспособность сделать подробности смерти королевы достоянием общественности может привести к появлению теорий заговора. А такие секреты лишь увеличивают интерес публики к этому вопросу.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Анна, единственная дочь королевы, провела с матерью последние 24 часа ее жизни и, сопровождая гроб с телом Елизаветы из Шотландии в Лондон, заявила: "Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни с моей самой дорогой матерью. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии".

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