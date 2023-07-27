Из-за украшений разгорелся скандал: поклонники стали на защиту Кейт Миддлтон

Королевские поклонники возмущены тем фактом, что бывшая редактор журнала Vogue Сьюзи Менкес раскритиковала принцессу Уэльскую за то, что она, якобы, не любит носить драгоценности короны.

Армия поклонников Кейт Миддлтон утверждает, что жена принца Уильяма отлично умеет комбинировать дорогие украшениях из королевской сокровищницы с доступными и бюджетными аксессуарами. Многие из них в соцсетях отметили, что стоит принцессе лишь надеть что-то доступное по цене, так это тут же сметают с полок магазинов.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Я думаю, что люди забывают, что Кэтрин — молодая современная принцесса. И точно так же у нее есть свой собственный стиль, который быстро становится успехом дизайнера", - пишет один из поклонников принцессы.

Или другой говорит: "Принцесса Уэльская отлично разбирается в аксессуарах, а ее коллекция сережек потрясающая, особенно потому, что она часто продвигает малый бизнес, надевая их украшения. У нее правильное сочетание доступного и дорогого", - цитирует комментатора издание express.

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

"Стиль принцессы безупречен, формальный для официальных мероприятий, элегантный повседневный для "приветствия людей" и очень повседневный для выходных с детьми. Ее украшения всегда уместны", - добавляет еще один пользователь соцсетей.

Очень много людей выразили свое несогласие с мнением госпожи Менкес и расхвалили Кейт Миддлтон, назвав ее очень стильной и современной принцессой.

Принцеса Уэльская / Фото: Getty Images

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