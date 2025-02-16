Из золота и жемчуга: принцесса Кейт вышла в свет в новых красивых серьгах

На этой неделе принцесса Уэльская выгуляла очень интересный аксессуар.
Она посетила отделение матери и ребенка "Action For Children" в тюрьме и исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей HMP Styal в Чешире.
И была замечена в ярких жемчужных серьгах из 18-каратного золота с кластером из пяти драгоценных камней, принадлежащих лондонскому ювелирному дому Katherine James, который специализируется на винтажных и антикварных украшениях.
Их стоимость составляет 995 фунтов стерлингов (1252 доллара). Шикарные серьги стали отличным дополнением к частной коллекции Кейт, которая, как сообщает express.co.uk, стоит более 68 миллионов фунтов стерлингов и включает в себя множество предметов, унаследованных ею от королевы Елизаветы II.
Ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего на публике.
Кстати, во время этого визита принцессу Уэльскую освистали.
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