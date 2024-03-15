Избегают встречи: принц Гарри появился на церемонии в честь принцессы Дианы после Уильяма

Принц Гарри отдал эмоциональную дань памяти Диане через несколько часов после того, как принц Уильям покинул мероприятие.

Вчера вечером принц Гарри не смог лично приехать на церемонию вручения премий, основанной в честь его мамы принцессы Дианы Diana Legacy Awards 2024, которая в этом году празднует 25-летие.

Герцог Сассекский вышел на связь с победителями онлайн и после того, как его старший брат принц Уильям покинул мероприятие, прошедшее в Музее науки в Лондоне.

Принц Гарри по видеосвязи пообщался с лауреатами премии, которая была учреждена через два года после смерти принцессы Дианы в честь молодых людей, которые улучшили жизнь других.

Принц Гарри на церемонии The Diana Legacy Awards / Фото: Getty Images

Принца встретили аплодисментами и смехом, когда он появился на большом экране комнаты. В своей речи он сказал:

"Влияние, которое вы оказываете на сотни, тысячи, миллионы людей такое огромное, что вы вдохновляете других молодых людей делать то же самое, потому что это приятно, потому что это правильно, но вы также получаете от этого так много, что вдохновение похоже на эффект волны, распространяющийся по воде", - цитирует Гарри издание express.

Принцы Уильям и Гарри с мамой принцессой Дианой / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский также сказал: "Мне жаль, что я не могу быть там, мне бы хотелось быть там с вами, ребята". И добавил, что очень ценит то, что все эти люди, защищают наследие его матери.

Премия имени принцессы Дианы вручается ежегодно, но церемония проводится раз в два года, чтобы отметить достижения 20 "выдающихся молодых лидеров, которые вдохновляют следующее поколение следовать по стопам Дианы, принцессы Уэльской, и вносить позитивные изменения в мир". Премию может получить любой человек в возрасте от 9 до 25 лет за свою социальную деятельность.

Принц Уильям на церемонии The Diana Legacy Awards в Лондоне / Фото: Getty Images

Ранее на эту церемонию братья Уильям и Гарри ходили вместе, но теперь они не так близки, как прежде.

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